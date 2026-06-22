Sky-Info: CL-Teilnehmer steigt in Poker um Ouedraogo ein

Altach-Profi Mohamed Ouedraogo hat nach Sky-Informationen das Interesse des französischen Spitzenklubs Olympique Lyon geweckt.

Beide Vereine sind bereits im Austausch, die Verhandlungen über einen Wechsel laufen. Ouedraogo besitzt beim SCR Altach eine Ausstiegsklausel, laut der er den Verein für eine Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro verlassen darf.

Olympique Lyon beendete die abgelaufene Saison in der Ligue 1 auf Rang vier und sicherte sich damit einen Platz in der Champions-League-Qualifikation. Vor wenigen Wochen zeigte bereits der SK Sturm mit Ex-Altach Coach Ingolitsch Interesse an einer Verpflichtung (Sky berichtete).

Der 23-Jährige zählte trotz der durchwachsene Saison der Vorarlberger zu den Lichtblicken beim Tabellenneunten. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Ouedraogo 29 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga und überzeugte dabei nicht nur defensiv, sondern auch offensiv mit vier Toren und einem Assist. Sein Vertrag bei den Vorarlbergern läuft noch bis 2027.

Ouedraogos letzter Saisontreffer vs. SV Ried