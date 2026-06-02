Sky-Info: GAK verstärkt sich mit Defensiv-Allrounder

Der GAK steht laut Sky-Informationen vor der Verpflichtung von Matthias Gragger – die Kronen Zeitung berichtete zuerst. Der 24-jährige Defensivspieler mit Bundesliga-Erfahrung kommt ablösefrei von SKU Amstetten.

Gragger wurde in der Akademie von Red Bull Salzburg ausgebildet, danach ging es in die Jugendabteilung der SV Ried. Für Ried absolvierte er 29 BL-Spiele in den Jahren 2021 bis 2023. In der abgelaufenen Saison stand er für Amstetten bei 26 Partien auf dem Platz.

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