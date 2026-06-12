Späte Nachnominierung! Sturm-Profi fährt zur WM

Spätes WM-Glück für Sturm-Profi Arjan Malic! Der Verteidiger hat es auf den letzten Drücker in den Kader von Bosnien und Herzegowina geschafft.

Wie Teamchef Sergej Barbarez auf der Pressekonferenz vor dem ersten Gruppenspiel gegen WM-Gastgeber Kanada verkündete, wurde der Youngster von Sturm Graz für den verletzten Nidal Celik nachnominiert.

„Ich möchte eine Änderung im Kader ansprechen. Nidal Celik ist verletzt und muss sich einer Meniskusoperation unterziehen. Arjan Malic rückt in den Kader nach“, sagte Barbarez.

Malic trainierte schon während der WM-Vorbereitung als möglicher Nachrücker beim bosnischen Nationalteam mit, da auch der Fitnesszustand von Haris Tabakovic lange auf der Kippe stand.

Für Malic ist es eine Nachnominierung im buchstäblich letzten Moment, da die Nationaltrainer offiziell nur bis zum ersten Gruppenspiel noch Akteure nachnominieren dürfen. Im weiteren Turnierverlauf wären Nachnominierungen lediglich bei schweren Verletzungen oder Erkrankungen gestattet und unterliegen strengen FIFA-Vorgaben.

Bosnien trifft bereits am Freitagabend (21 Uhr MESZ) in Toronto auf die Kanadier.

Bild: GEPA