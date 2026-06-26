Sturm präsentiert neuen Scouting-Leiter

Sturm Graz hat Philipp Kaufmann mit sofortiger Wirkung als neuen Head of Scouting and Recruitment verpflichtet. Der 32-jährige Schweizer übernimmt damit die Verantwortung für die Bereiche Scouting und Kaderplanung bei den Steirern.

Kaufmann war zuletzt unter anderem als Technischer Direktor und Kaderplaner beim FC Basel sowie als Geschäftsführer Sport beim deutschen Drittligisten VfL Osnabrück tätig. Der Schweizer bringt damit Erfahrung im Aufbau von Kadern und der Transferplanung mit.

Neue Position bei Sturm

Mit der neu geschaffenen Funktion des Head of Scouting and Recruitment baut Sturm Graz seine sportlichen Strukturen weiter aus. Sport-Geschäftsführer Michael Parensen bezeichnete Kaufmann als „ausgewiesenen Experten“, der über umfangreiche Erfahrung im Scouting und in der strategischen Kaderplanung verfüge.

Kaufmann selbst sieht in seinem Wechsel nach Graz eine reizvolle Aufgabe. Sturm stehe für eine klare sportliche Ausrichtung und nachhaltige Entwicklung.