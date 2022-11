Trainer Tevez verlässt argentinischen Club Rosario Central

Nach nur 135 Tagen ist der ehemalige argentinische Fußball-Teamspieler Carlos Tevez als Trainer des Erstliga-Vereins Rosario Central zurückgetreten. „Es nützt niemandem, wenn ich weitermachte. Ich will für niemanden zu einer Belastung werden“, sagte der frühere Stürmer am Donnerstag. „Ich bin nicht hierhergekommen, um Politik zu machen. Ich bin Trainer und will nur das Beste für Central.“ Tevez hatte im Juni seine Profikarriere beendet und war ins Trainergeschäft gewechselt.

Kurz zuvor war bekannt geworden, dass mit Facundo Buonanotte einer der Leistungsträger des argentinischen Clubs im kommenden Jänner zum englischen Premier-League-Verein Brighton & Hove Albion wechselt. Zudem stehen bei Rosario Central im Dezember Vorstandswahlen an, was für viel Unsicherheit über den künftigen Kurs des Clubs führt.

(APA)/Bild: IMAGO