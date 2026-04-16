Trotz Niederlage: Palace & Glasner ziehen in ECL-Halbfinale ein

Coach Oliver Glasner bejubelt mit Crystal Palace den Einzug ins Halbfinale der Conference League. Auswärts bei AC Fiorentina reichte nach dem 3:0-Hinspielsieg der Gesamtscore fürs Weiterkommen – trotz einer 1:2-Niederlage.

Das Führungstor durch Palace-Profi Ismaila Sarr ließ zunächst wenig Zweifel für eine ACF-Überraschung. Der Ausgleich per Strafstoß von Florenz-Profi Albert Gudmundsson leitete die Wende für das dennoch ausgeschiedene Serie-A-Team ein: Cher Ndour fixierte mit dem späteren Siegestreffer den Rückspiel-Erfolg gegen das zunehmend passive PL-Team.

Glasner. – Eine Sky Sport Austria Dokumentation

Palace trifft nun auf Shakhtar

Glasners Team kassierte nach Führung durch Ismaila Sarr (17.) zwar noch die erste Niederlage nach davor sechs ungeschlagenen Pflichtspielen, diese fiel aber nicht ins Gewicht. Glasner, mit Eintracht Frankfurt 2022 Gewinner der Europa League, hat weiter die Chance, sich zu Saisonende mit deren erstem Europacup-Titel von den Londonern zu verabschieden.

„GiveVision“: Traum eines Palace-Fans wird zur Realität

Im ECL-Halbfinale am 30. April und 7. Mai trifft das Team aus London nun auf Shakhtar Donetsk, das sich gegen AZ Alkmaar final durchsetzen konnte.

Im Gegensatz zur Fiorentina glückte AEK Athen eine furiose Aufholjagd gegen Rayo Vallecano, bereits nach 51 Minuten hatten die Griechen das 0:3 aus dem Hinspiel egalisiert – den Spaniern gelang jedoch noch ein Treffer zum 1:3 (0:2) und damit der Einzug ins Halbfinale.

Alle Tore:

0:1 Ismaila Sarr (17.)

1:1 Albert Gudmundsson (30./Elfmeter)

2:1 Cher Ndour (53.)

(Red./APA/SID).

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