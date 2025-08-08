UEFA Conference League 2025/26: Modus, Spiele & alle Termine

Die UEFA Conference League geht in der Saison 2025/26 in ihre fünfte Auflage. Wie in den Vorjahren ist der Wettbewerb die dritte europäische Ebene hinter Champions League und Europa League – und bietet Klubs aus kleineren Ligen die Chance auf internationale Bühne. Anders als in der Champions League sind keine Teams fix für die Ligaphase qualifiziert. Alle 36 Teilnehmer müssen sich ihren Platz über die Qualifikation sichern. Sky überträgt die Coference League live.

Der Weg in die Ligaphase führt über drei Qualifikationsrunden und die Playoffs. Der Einstiegspunkt der Vereine hängt vom UEFA-Koeffizienten ihrer nationalen Liga ab. Gespielt wird in allen Runden mit Hin- und Rückspiel, der Sieger zieht jeweils in die nächste Runde ein, der Verlierer ist ausgeschieden.

Wann beginnen die weiteren Qualifikationsrunden?

Dritte Qualifikationsrunde: Rückspiele am 14. August

Playoffs: 21. & 28. August 2025

Aus der ersten Runde, an der 48 Teams teilnehmen, haben sich unter anderem Víkingur Reykjavík, Valur, St. Patrick’s Athletic, Borac Banja Luka und NSÍ Runavík durchgesetzt. In der zweiten Runde griffen zusätzlich 56 gesetzte Klubs sowie ausgeschiedene Teams aus Champions-League- und Europa-League-Qualifikation ins Geschehen ein. Dort setzten sich unter anderem die Wiener Austria und der SK Rapid durch.

Wie läuft der Modus ab?

Seit Einführung des neuen Formats gibt es auch in der Conference League keine klassische Gruppenphase mehr. Stattdessen wird eine Liga mit 36 Teams gespielt, in der jede Mannschaft gegen acht verschiedene Gegner antritt. Die besten acht Teams der Ligaphase ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in einer Playoff-Runde um die verbleibenden Achtelfinalplätze. Ab dann geht es im K.-o.-Modus bis ins Finale.

Wann finden die Spiele der Ligaphase statt?

Spieltag: 25.–27. September 2025 Spieltag: 9.–11. Oktober 2025 Spieltag: 23.–25. Oktober 2025 Spieltag: 6.–8. November 2025 Spieltag: 27.–29. November 2025 Spieltag: 11.–13. Dezember 2025 Spieltag: 5.–7. Februar 2026 Spieltag: 19.–21. Februar 2026

Wann startet die K.-o.-Phase?

Playoffs der K.-o.-Phase: 5. & 12. März 2026

Achtelfinale: 19. & 26. März 2026

Viertelfinale: 9. & 16. April 2026

Halbfinale: 30. April & 7. Mai 2026

Finale: 27. Mai 2026

Wann wird ausgelost?

Ligaphase: 29. August 2025

Playoffs der K.-o.-Phase: 20. Februar 2026

Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale: 13. März 2026

Wie funktioniert die Auslosung?

Die 36 Teams werden nach UEFA-Koeffizient in vier Lostöpfe gesetzt. Jede Mannschaft erhält je zwei Gegner aus jedem Topf, je ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Wegen der Vielzahl an möglichen Begegnungen wird auch hier auf computergestützte Auslosung gesetzt.

Das Endspiel steigt am 27. Mai 2026. Der Sieger qualifiziert sich für die Europa-League-Saison 2026/27, sollte er sich nicht bereits über die nationale Liga einen höheren Wettbewerb gesichert haben. Dazu winkt ein Platz im UEFA Supercup 2026.

(Red.)/Beitragsbild: Imago