Großer Andrang beim ersten Training der österreichischen Nationalmannschaft in Berlin: Beim ersten – und einzigen – öffentlichen Training am Anreisetag waren rund 3.000 Zuschauer anwesend.

Wie schon beim Start der Vorbereitung in Windischgarsten durfte sich das ÖFB-Team über großes Interesse auf den Rängen freuen. Nach der individuellen Anreise am heutigen Mittwoch absolvierten die Spieler ab 18 Uhr die erste Einheit im Berliner Stadion auf dem Wurfplatz, der eigentlichen Spielstätte von Hertha BSC II, unweit des Olympiastadions. Dabei wurde das Nationalteam nicht nur von zahlreichen Selfie- und Autogrammjägern, sondern auch von Dr. Michael Linhart, Österreichs Botschafter in Berlin, empfangen.

Die besten Bilder des ersten ÖFB-Trainings in Berlin

Trainings-Tickets rasch vergriffen

Die Gratis-Karten für die Trainings-Session waren schnell vergriffen, auch weil ein Großteil davon an lokale Vereine und regionale Verbände vergeben wurde. Das erste EM-Spiel des ÖFB-Teams findet am Montag, 17. Juni, gegen Frankreich in Düsseldorf statt, ehe das Berlin-Doppel gegen Polen (21. Juni) und die Niederlande (25. Juni) folgt.

