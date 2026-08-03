Vorübergehender Wechsel: Lienhart neuer Sportchef beim GAK

Personelle Veränderung beim GAK: Der Fußball-Bundesligist muss vorübergehend auf Sportdirektor Tino Wawra verzichten. Das gab der Klub am Montag bekannt.

Wie die Grazer am Montag mitteilten, werde Wawra gesundheitsbedingt eine Auszeit nehmen und dem Verein in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. „Ziel ist es, nach einer krankheitsbedingten Pause wieder voll aufgeladen an Board zu sein“, hieß es in einer Mitteilung über den 47-Jährigen.

Chefscout Andreas Lienhart übernimmt interimistisch die Aufgaben in der sportlichen Leitung.