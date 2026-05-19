Aufstellungen: So starten Ried & WAC ins Playoff-Halbfinale

Im Halbfinale des Europacup-Playoffs trifft die SV Ried auf den Wolfsberger AC. Beide Mannschaften wollen den Traum von Europa aufrechterhalten.

Die SV Ried konnte im ersten Jahr nach dem Aufstieg nicht nur souverän die Klasse halten, sondern sich auch an die Spitze der Qualifikationsgruppe setzen und hat nun die Chance auf ein Europacup-Ticket. Die Oberösterreicher gehen mit Heimvorteil in das Duell gegen Wolfsberg. Der WAC hat nach einer schwachen Saison mit dem Engagement von Thomas Silberberger die Kurve gekratzt und jetzt sogar noch die Chance auf ein Europacup-Ticket.

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Die Aufstellungen im Überblick

SV Ried – Wolfsberger AC (ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1)

Beitragsbild: GEPA