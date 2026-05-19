Arsenal gewinnt Premier-League-Titel nach ManCity-Remis

Der FC Arsenal ist erstmals seit 22 Jahren wieder Meister der Premier League!

Die „Gunners“ profitieren dabei von dem überraschenden 1:1-Remis des letzten Verfolgers Manchester City bei AFC Bournemouth am vorletzten Spieltag. Einen Tag nach Arsenals 1:0-Erfolg bei Burnley beschert das AFC-Führungstor von Eli Kroupi dem Team aus London damit aus der Distanz vorzeitig den Titel. Der Ausgleich durch Erling Haaland erfolgt für City zu spät, um am letzten Spieltag noch die Titelchance zu wahren.

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Der AFC Bournemouth hat damit die Titelträume von Manchester City in der Premier League zerstört. Die „Cherries“ (Kirschen) rangen Pep Guardiolas City am vorletzten Spieltag ein 1:1 (1:0) ab. Damit kann Manchester die Gunners um Deutschlands Nationalspieler Kai Havertz nicht mehr von der Spitze verdrängen. Ihre 13. und bislang letzte Meisterschaft hatten die Kanoniere 2004 mit Trainer-Ikone Arsène Wenger als ungeschlagene „Invincibles“ gefeiert.

Der französische Teenager Kroupi (39.) schockte Guardiola mit seinem Traumtor in den Winkel und sicherte Champions-League-Anwärter Bournemouth zumindest einen Platz in der Europa League. City wurde seiner Favoritenrolle zu keinem Zeitpunkt des Spiels gerecht, der Ausgleich von Superstar Haaland (90.+5) kam zu spät.

HIGHLIGHTS | FC Arsenal – FC Burnley | 37. Spieltag

Arsenal kann bei vier Punkten Vorsprung im Saisonfinale bei Oliver Glasners Crystal Palace am Sonntag (ab 17 Uhr LIVE bei Sky!) sechs Tage vor dem Endspiel in der Königsklasse gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain (am Samstag, 30. Mai ab 17 Uhr LIVE bei Sky Sport Austria!) frei aufspielen. Für City wird das Duell mit Europa-League-Finalist Aston Villa zur Abschiedsfeier für Guardiola.

Seit der siebten Runde stand man fast durchgehend an der Tabellenspitze. Trotz zeitweise komfortablen Vorsprungs flatterten nach drei Vize-Titeln in Serie im Saisonfinish aber noch die Nerven. Der 44-jährige Arteta tritt endgültig aus dem Schatten seines um elf Jahre älteren spanischen Landsmanns Guardiola, dem er einst als „Co“ bei City gedient hatte.

Guardiola-Abschied steht wohl bevor

Drei Tage nach dem FA-Cup-Triumph über den FC Chelsea (1:0) stand der Starcoach nach den Berichten über seinen bevorstehenden Abschied zum Saisonende im Mittelpunkt. Ein Gästefan hatte ein Bettlaken mit der Botschaft „Pep, bleib!“ bepinselt, andere sangen: „Noch ein Jahr!“

Guardiola beeilte sich unmittelbar vor dem Anpfiff zu betonen, dass die Debatte über seine Zukunft die Vorbereitung auf das Spiel nicht beeinflusst habe. „Null, absolut null.“ Dabei soll sogar sein Nachfolger schon feststehen: Enzo Maresca, unter Guardiola U23- und Co-Trainer bei City, mit Chelsea Conference-League-Sieger sowie Klub-Weltmeister und dort am 1. Januar 2026 entlassen.

Zwar jubelten die Gäste-Fans zuerst, doch der frühere Bournemouth-Profi Antoine Semenyo stand bei seinem zu Recht annullierten Treffer im Abseits (12.). Mehr als eine Chance von Haaland (28.) brachte City in den ersten 45 Minuten nicht mehr zustande, Kroupi bestrafte dies mit seinem sehenswerten Schlenzer.

Nico O’Reily (46.) vergab nach dem Seitenwechsel die große Ausgleichschance. Bournemouth aber hatte die besseren Gelegenheiten, David Brooks (90.) traf für die Hausherren den Pfosten.

(Red./SID/APA).

Beitragsbild: Imago.