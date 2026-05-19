Chelsea schlägt Spurs – Abstiegsentscheidung vertagt

Klub-Weltmeister FC Chelsea hat seine Europacup-Chancen gewahrt und die letzte Abstiegs-Entscheidung in der englischen Premier League vertagt. Die Blues bezwangen den Londoner Stadtrivalen Tottenham Hotspur am vorletzten Spieltag mit 2:1 (1:0) und rückten wieder auf Platz acht vor. Dieser berechtigt nach aktuellem Stand zur Teilnahme an der Conference League, die Chelsea 2025 gewonnen hatte.

Enzo Fernández (18.) und Andrey Santos (68.) trafen für Chelsea. Richarlison (74.) gelang für die Spurs nur noch der Anschlusstreffer. Tottenham, bei dem die früheren Münchner João Palhinha und Mathys Tel in der Startelf standen, muss nun am letzten Spieltag am Sonntag (17.00 Uhr live auf Sky – mit Sky X bist du live dabei) in ein Fernduell um den Klassenerhalt mit Stadtrivale West Ham United. Die Spurs (38 Punkte, -10 Tore) treten gegen den FC Everton an, die Hammers (36, -22) gegen Leeds.

Chelsea (52 Punkte) kann dann beim Zehnten Sunderland (51) sogar noch auf Platz sieben und damit in die Europa League springen. Konkurrent Brighton & Hove Albion (53) bekommt es mit Manchester United zu tun. Auch der Neunte FC Brentford (52) hat noch Chancen.

(SID)

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