Austria Wien verlängert mit Routinier Ranftl

Reinhold Ranftl bleibt Austria Wien mindestens ein weiteres Jahr erhalten. Die Veilchen gaben am Freitag die Vertragsverlängerung mit dem Routinier bis 2027 bekannt.

„Trotz meiner 34 Jahre bin ich körperlich weiterhin in Topform und überzeugt davon, der Mannschaft auch in Zukunft mit vollem Einsatz helfen zu können. Ich freue mich schon jetzt auf den Trainingsstart und werde alles geben, damit wir die nächste Saison so erfolgreich wie möglich bestreiten“, sagte Ranftl.

Ranftl wechselte im Sommer 2022 leihweise vom FC Schalke 04 zur Austria und wurde ein Jahr später fix verpflichtet. In den letzten vier Saisonen absolvierte er als unumstrittener Stammspieler insgesamt 158 Spiele und kam dabei auf 13 Tore und 16 Assists.

Sportvorstand Tomas Zorn sagt zur Personalie: „Vor allem für unsere jungen Spieler ist er ein Vorbild. Trotz seiner 34 Jahre befindet er sich körperlich in Topform und verkörpert Professionalität in jeder Hinsicht. Seine Leistungen und die Statistiken der laufenden Saison sprechen dabei für sich. Routinierte Spieler wie Reini sind enorm wertvoll, sowohl für die Entwicklung unserer jungen Talente als auch für das gesamte Mannschaftsgefüge.“

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