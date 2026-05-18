Bericht: Ex-Salzburg-Sportdirektor vor Wechsel zum FC Bayern

Der ehemalige Salzburg-Sportdirektor Bernhard Seonbuchner steht laut einem Bericht der „Salzburger Nachrichten“ beim FC Bayern hoch im Kurs.

Seonbuchner soll demnach beim deutschen Rekordmeister eine „tragende Rolle“ im Bayern-Campus übernehmen und auch eng mit dem Bundesliga-Team zusammenarbeiten. Der gebürtige Bayer sei sich mit den Münchener bereits einig. Da Seonbuchner in Salzburg einen langfristigen Vertrag besitzt, fehlt aber noch die Freigabe von Red Bull Salzburg.

Nachfolge bereits geklärt?

Die Salzburger sollen auch schon einen Nachfolger für Seonbuchner im Blick haben. Raphael Ikache, der zuletzt als Co-Trainer bei den Salzburger tätig war, soll in die Akademie zurückkehren und die entstandene Lücke füllen.

Beim FC Bayern würde Seonbuchner auf zahlreiche bekannte Gesichter treffen. Neben Sportdirektor Christoph Freund haben auch Campus-Leiter Jochen Sauer, Co-Trainer Rene Maric und Talente-Koordinator Richard Kitzbichler eine Salzburg-Vergangenheit.

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