Beim SK Rapid könnte sich in den kommenden Wochen ein Transferpoker um Romeo Amane entwickeln. Nach Informationen des „KURIER“ bereitet der FC Kopenhagen ein Angebot für den Mittelfeldspieler vor. Die kolportierte Summe soll im Bereich von rund sechs Millionen Euro liegen, offiziell ist in Hütteldorf aber noch nichts eingetroffen.

Amane zählt trotz der schwierigen Vorsaison zu den auffälligeren Rapid-Spielern. Der 23-Jährige ist laufstark, dynamisch und im Zentrum vielseitig einsetzbar. Genau dieses Profil soll Kopenhagen suchen.

Auch der Trainer, der Amane im Blick hat, kennt Österreich gut: Bo Svensson war einst Coach bei Liefering, galt beinahe als Salzburg-Trainer und war danach in der Deutschen Bundesliga tätig.

Millionenangebot aus England?

Rapid kann die Situation gelassen verfolgen: Amane steht noch langfristig unter Vertrag. Zudem gibt es auch Interesse aus England. Wie Sky bereits berichtete, beschäftigen sich mit Birmingham City und Sheffield United auch Klubs aus der Championship mit dem Ivorer. Zudem haben auch Wrexham und Swansea ein Auge auf den Mittelfeldakteur geworfen.

Eine schnelle Entscheidung ist daher nicht zwingend zu erwarten. Rapid dürfte abwarten, ob aus England noch ein höheres Angebot kommt.