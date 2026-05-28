Bericht: WAC holt GAK-Akteur

Beim Wolfsberger AC schreiten die Kaderplanungen für die kommende Saison voran. Nachdem die Verträge mit den Routiniers Simon Piesinger und Markus Pink um ein Jahr verlängert wurden, soll nun ein Mittelfeldspieler vom GAK kommen.

Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung steht Thorsten Schriebl vor einem Wechsel ins Lavanttal. Der 27-Jährige kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 22 Bundesliga-Einsätze für den GAK, dabei verbuchte der Burgenländer drei Assists.

Insgesamt kickte Schriebl vier Jahre lang bei den Steirern. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus, weshalb keine Ablöse fällig wird.

(Red.)

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