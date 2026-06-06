Davies schaut zu: Kanada verpasst Sieg bei WM-Generalprobe

Die Kanadier dominierten die Partie über weite Strecken und gingen durch ein Eigentor von Jake O’Brien in Führung (23.). Irland, das die WM-Qualifikation verpasst hatte, glich durch Chiedozie Ogbene aus (60.). „Tore machen den Unterschied, ebenso wie Fehler, also müssen wir einfach ein paar Dinge verbessern“, sagte Marsch, der insgesamt dennoch eine „gute Leistung“ sah.

Vor dem WM-Start bleiben jedoch einige Fragezeichen: Die Rückkehr von Kapitän Davies steht noch aus. Der Münchner hatte sich Anfang Mai am Oberschenkel verletzt und arbeitet derzeit im kanadischen Lager an seinem Comeback.

Kanada bei WM gegen Bosnien, Katar und Schweiz

Beim jüngsten 2:0-Erfolg gegen Usbekistan war auch Abwehrchef Moise Bombito vom Feld gehumpelt. Auch er musste gegen Irland zusehen, man werde „geduldig“ mit ihm sein, sagte Marsch und ihn „Schritt für Schritt“ wieder heranführen.

Zudem ist noch ein Kaderplatz offen, nachdem sich Offensivspieler Marcelo Flores vor einer Woche verletzt hatte.

In Gruppe B trifft das Team neben Bosnien und Herzegowina, auch auf Katar und die Schweiz.

(APA)/Beitragsbild: Imago