Fiorentina verpasst Vorentscheidung im Abstiegskampf

Der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz hat einen womöglich vorentscheidenden Sieg im Kampf um den Klassenerhalt verpasst.

Die Fiorentina musste sich am Montagabend beim direkten Konkurrenten US Lecce trotz Führung mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Der deutsche Außenverteidiger Robin Gosens musste früh verletzt raus.

Florenz hielt damit Lecce, das auf dem ersten Abstiegsplatz liegt, zwar mit acht Punkten Vorsprung auf Distanz – bei einem Sieg wäre das Elf-Punkte-Polster bei nur noch fünf ausstehenden Spielen wohl gleichbedeutend mit der Rettung gewesen.

Für die seit sechs Spielen ungeschlagene Fiorentina, die am Donnerstag gegen Crystal Palace im Viertelfinale der Conference League gescheitert war, traf der Engländer Jack Harrison (30.) zur Führung. Tiago Gabriel (71.) gleich aus. Gosens begann auf der angestammten Linksverteidiger-Position, musste allerdings schon in der elften Minute ausgewechselt werden.

(SID).

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