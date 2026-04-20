Real Madrid gewinnt zum zweiten Mal den Titel der Youth League!

Im Endspiel gegen Club Brügge setzt sich die Nachwuchs-Auswahl der Madrilenen nach einem 1:1 im Elfmeterschießen mit 4:2 durch. Zuvor hatten während der regulären Spielzeit Reals Jacobo Ortega (23.) und Brügges Tobias Lund Jensen (64.) für die beiden Treffer gesorgt. Die Elfer-Entscheidung folgte in Lausanne danach schon nach 90 Spielminuten inklusive Nachspielzeit.

Für Real ist der Triumph der zweite Sieg im Wettbewerb. Als einziges Team aus Österreich konnte Salzburg 2016/17 die Youth League gewinnen.

Real-Keeper Navarro hält zwei Elfmeter

Fünf Tage nach dem Halbfinal-Aus der Profis in der Champions League bei Bayern München setzte sich die von Álvaro López trainierte Mannschaft im Endspiel durch.

Brügges Torwart Argus Vanden Driessche ließ Real zu Beginn mit seinen Paraden verzweifeln, ein Hackentreffer von Jacobo Ortega (23.) brachte die völlig verdiente Führung. Nach der Halbzeitpause erhöhte Brügge den Druck und kam so zurück in die Partie. Tobias Lund Jensen (64.) bestrafte Reals Passivität und sorgte für das erste Elfmeterschießen der Finalgeschichte des Wettbewerbs.

Dort hieß der Held auf Seiten von Madrid Javier Navarro. Der Keeper parierte zwei Versuche, Diego Aguado versenkte den entscheidenden Schuss. Schon im Halbfinale war Navarro mit drei gehaltenen Elfmetern im Shootout gegen Paris Saint-Germain zum Helden avanciert.

Mit dem zweiten Titelgewinn nach 2020, damals mit Vereinslegende Raúl als Trainer, schloss der königliche Nachwuchs zum Erzrivalen auf. Der FC Barcelona, der in der vergangenen Saison seinen dritten Titel gewann, ist Rekordsieger des Wettbewerbs. Der FC Chelsea holte den Europacup ebenfalls zweimal.

(Red/SID).

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