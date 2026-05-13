Gehalt von Messi in der MLS veröffentlicht

Der argentinische Weltmeister kassiert bei Inter Miami ein Grundgehalt von 25 Millionen Dollar und damit mehr als doppelt so viel wie der Zweitplatzierte in diesem Ranking.

Dies ist Heung-Min Son (Los Angeles FC), der 10,36 Millionen Dollar erhält. Den entsprechenden Gehaltsreport hatte die MLS-Spielervereinigung am Dienstag veröffentlicht.

Ex-Bayern-Profi Thomas Müller bekommt bei den Vancouver Whitecaps ein Grundgehalt in Höhe von 5 Millionen Dollar, er ist in diesem Ranking damit Neunter. Timo Werner kommt bei den San Jose Earthquakes auf 3,73 Millionen Dollar, Marco Reus verdient bei Los Angeles Galaxy knapp über 600.000 Dollar.

Die Spielervereinigung veröffentlichte nicht nur das Grundgehalt, sondern listete auch die durch die Verträge garantierten Einnahmen auf. Diese enthalten Zusatzzahlungen wie etwa einen Bonus für die Vertragsunterschrift. Messi kommt damit auf 28,33 Millionen Dollar im Jahr, Müller auf 5,152.

(SID)

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