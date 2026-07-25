Hartberg sichert sich Salzburg-Profi per Leihe

Der TSV Hartberg sichert sich einen jungen Salzburg-Profi: Oliver Lukic wechselt ligaintern per Leihe zu den Oststeirern.

Nachdem sich bereits zuletzt eine vorübergehende Trennung vom 19-jährigen Mittelfeldspieler angekündigt hatte, kommt der ehemalige Kroatien- und ÖFB-Juniorenteamspieler nun in Hartberg unter. Für Salzburg bestritt der vielversprechende Akteur zuvor neun Einsätze, unter anderem auch in der Europa League in der Vorsaison.

Dem 19-jährigen Offensivspieler wurde zuvor mitgeteilt, dass er unter Neo-Trainer Danny Röhl keine Rolle mehr spielen würde. Lukic wurde ab 2022 im Nachwuchs von Red Bull Salzburg ausgebildet, zuvor kickte der Mittelfeldspieler in der Akademie von Austria Wien. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2029.

Oliver Lukic: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim TSV Hartberg. Danke an alle Verantwortlichen für das Vertrauen. Ich werde alles geben, um mich sportlich weiterzuentwickeln und der Mannschaft bestmöglich zu helfen. Ich freue mich auf das Team, die Fans und darauf, endlich loszulegen. Bis bald im Stadion!“

Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp über den nächsten Neuzugang: „Mit Oliver gewinnen wir einen vielseitigen Kreativspieler, der auf der Zehn, der Acht oder der Sechs spielen kann. Er ist ein Spieler mit der Qualität, in der letzten Zone aus unterschiedlichen Positionen immer gefährlich zu werden. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm und auf die nächsten gemeinsamen Schritte.“

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: „Wir haben uns intensiv um Oliver bemüht, weil wir überzeugt sind, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen kann. Ich möchte mich beim FC Red Bull Salzburg für die Möglichkeit dieser Leihe bedanken. Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Früchte getragen – wenn ich an Spieler wie Sangaré, Camara, Diakité oder Diarra denke. Umso mehr freuen wir uns, Oliver nun in Hartberg begrüßen zu dürfen.“