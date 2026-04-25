Letzte Ehre für Alexander Manninger: Fans können sich verabschieden

Der österreichische Fußball trauert um Alexander Manninger. Der frühere ÖFB-Teamtorhüter, der am 16. April bei einem Verkehrsunfall in Salzburg ums Leben gekommen ist, wird in den kommenden Tagen im engsten Familienkreis beigesetzt.

Die Angehörigen baten um Verständnis für ihren Wunsch nach Ruhe und Zurückgezogenheit in dieser schweren Zeit. „Wir bitten um das Verständnis und die Rücksichtnahme der Öffentlichkeit, uns diesen Moment des Friedens und der Stille zu lassen“, wird die Trauerfamilie zitiert.

Gleichzeitig erhalten Fans und Wegbegleiter die Möglichkeit, Abschied zu nehmen: Manninger wird am kommenden Dienstag von 9:00 bis 20:00 Uhr in der Aussegnungshalle im Salzburger Stadtteil Maxglan aufgebahrt sein.

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