Reicht dem ÖFB-Team auch der dritte Gruppenplatz zum Weiterkommen? Während Österreich bei Platz zwei bekanntlich auf Spanien treffen würde, stehen kurz vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Algerien noch einige Möglichkeiten als Drittplatzierte zur Auswahl.

Bekanntermaßen sind die Konstellationen im WM-Sechzehntelfinale von den drittplatzierten Teams und deren Punkten sowie Torverhältnissen abhängig: Je nachdem welche Gruppen die besten Dritten stellen, ändern sich die zugeteilten Gegner. Für jenen der Gruppe J – Österreich oder Algerien – sind damit noch mehrere Optionen möglich, sofern man die Top acht der besten Gruppendritten erreicht.

Von ursprünglich 495 theoretischen Konstellationen sind aktuell nur noch acht möglich: Die Gruppen B, D, E, F & I stellen bereits fix jeweils einen Sechzehntelfinal-Teilnehmer. Übrig bleiben vier Möglichkeiten, wonach der Gruppe-J-Dritte im WM-Turnier bleibt.

Bei zwei Varianten, in denen Österreich Platz drei belegt und weiterkommt, würde der nächste Gegner Belgien heißen: Hierfür müssten zusätzlich Iran und der Dritte der Gruppe L (Kroatien oder Ghana) oder stattdessen jener der Gruppe K (DR Kongo oder Usbekistan) weiterkommen. Dies ist zugleich das statistisch wahrscheinlichste Szenario.

Auch Schweiz und England mögliche ÖFB-Gegner

Bei einer anderen Zusammensetzung würde Österreich (oder Algerien) auf die Schweiz treffen: Wenn der Iran nicht unter den besten Acht landet, jene der Gruppen L und K hingegen schon dabei sind. Bei der vierten Variante ist der Gegner der Sieger der Gruppe L – höchstwahrscheinlich England. Hierfür müsste aber Kroatien sowie der Dritte aus Gruppe K ausscheiden und der Iran sowie Südkorea doch noch den Einzug schaffen.

Österreich trifft auf Spanien …

… bei Gruppenplatz zwei (Sieg oder Remis gegen Algerien)

Österreich trifft auf Belgien …

… als einer der besten acht Gruppendritten, wenn folgende Gruppen die besten Dritten stellen: B, D, E, F, G, I, J, L

… als einer der besten acht Gruppendritten, wenn folgende Gruppen die besten Dritten stellen: B, D, E, F, G, I, J, K

Österreich trifft auf die Schweiz …

… als einer der besten acht Gruppendritten, wenn folgende Gruppen die besten Dritten stellen: B, D, E, F, I, J, K, L

Österreich trifft auf England/Ghana …

… als einer der besten acht Gruppendritten, wenn folgende Gruppen die besten Dritten stellen: A, B, D, E, F, G, I, J

Österreich scheidet aus …

… als einer der vier schlechtesten Gruppendritten nach einer Niederlage gegen Algerien