ÖFB-Team begeistert Nachwuchs in Santa Barbara

Österreichs Kader für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 hat am 5. Juni im Team Base Camp in Santa Barbara zahlreiche lokale Fans und Medienvertreter zu einer offenen Community-Trainingseinheit empfangen.

Im Anschluss wurden mehr als 30 Kinder aus den U15-Akademieprogrammen des Santa Barbara SC auf den Platz eingeladen. Unter der Leitung des österreichischen Trainerstabs absolvierten sie verschiedene Übungen und erhielten die Möglichkeit, Spieler und Trainer aus nächster Nähe kennenzulernen. Zum Abschluss wartete ein besonderes Highlight: ein Erinnerungsfoto mit Teamkapitän David Alaba.

Die Veranstaltung unterstützte die Kampagne „Be Active“ von FIFA und der Weltgesundheitsorganisation. Die Initiative ermutigt Kinder, täglich mindestens 60 Minuten körperlich aktiv zu sein, und macht auf die Bedeutung eines gesunden und aktiven Lebensstils aufmerksam.

Tommy Gray: „Sie haben sich viel Zeit für uns genommen“

„Es ist grossartig, hier auf dem Fussballplatz zu sein und die Kinder herumrennen und Spass haben zu sehen. Das ist beeindruckend. Sie haben sich viel Zeit für uns genommen – wir waren etwa 40 Minuten mit den Trainern auf dem Platz, und ich habe sogar selbst ein paar Coaching-Tipps mitgenommen. Einen Weltklassespieler nur drei Meter vor sich zu sehen, ist unglaublich. Gestern haben wir noch ein ganz normales Leben geführt, und heute laufen sie direkt an uns vorbei”, so Tommy Gray, MLS Next Direktor, Santa Barbara Soccer Club.

Österreich bereitet sich in Santa Barbara auf das erste Gruppenspiel der Gruppe J gegen Jordanien vor, das am 16. Juni im San Francisco Stadium ausgetragen wird.

Beitragsbild: FIFA