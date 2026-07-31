Offensiver Neuzugang: WSG verpflichtet Ex-LASK-Profi

Offensive Verstärkung für die WSG Tirol zum Start ins Bundesliga-Wochenende: Die Tiroler verpflichten Ex-LASK- und Blau-Weiß-Profi Thomas Goiginger.

Der Neuzugang kommt ablösefrei vom Linzer Absteiger und bleibt damit der Bundesliga erhalten. Bei der WSG absolvierte Goiginger bereits seine erste Traininsgeinheit und steht dem Verein ab sofort zur Verfügung. Bestens bekannt ist Goiginger vor allem aus seiner Zeit beim LASK.

Für den aktuellen Doublesieger überzeugte der Linksaußen einst in insgesamt 242 Spielen mit 58 Toren und 56 Assists. Zudem kam Goiginger in dieser Zeit auch einmal für das ÖFB-Team zum Einsatz. Der Salzburger absolvierte vergangene Saison 22 Pflichtspiele für Absteiger Blau-Weiß Linz.

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Köck über Goiginger: „Variabilität, Wucht und Erfahrung“

„Mit Thomas Goiginger gewinnen wir einen Spieler mit langjähriger Bundesliga- und Europacup-Erfahrung, der unserem Offensivspiel zusätzliche Qualität, Variabilität, Wucht und Erfahrung verleiht. Er kennt die Admiral Bundesliga sehr genau, bringt Zielstrebigkeit mit und wird sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Rolle in unserem Kader einnehmen“, freut sich WSG-Manager Stefan Köck über den Neuzugang.

VIDEO: Rückblick auf fünf Goiginger-Traumtore

Auch der Spieler selbst blickt dem Saisonstart mit der WSG optimistisch netgegen: „Ich möchte der Mannschaft mit meiner Erfahrung weiterhelfen, unsere jungen Spieler mitnehmen und auch in schwierigen Phasen vorangehen. Mein klares Ziel ist es, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison und einen erfrischenden Fußball spielen.“