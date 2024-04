Premier League HEUTE LIVE u.a. mit West Ham United vs. Tottenham Hotspur

Diese Woche wartet die Premier League mit einer englischen Runde auf! Am heutigen Dienstag stehen fünf Spiele des 31. Spieltags auf dem Programm: Unter anderem muss Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner auswärts in Bournemouth antreten. Das Spitzenspiel am heutigen Dienstag lautet West Ham United gegen Tottenham Hotspur (mit dem Sky X-Traumpass die Premier League live streamen).

Der 31. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Dienstag:

20:20 Uhr: Newcastle United – FC Everton live auf Sky Sport 1

20:20 Uhr: Nottingham Forest – FC Fulham live auf Sky Sport 2

20:35 Uhr: AFC Bournemouth – Crystal Palace live auf Sky Sport 3

20:35 Uhr: FC Burnley – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 4

21:05 Uhr: West Ham United – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League

Mittwoch:

20:20 Uhr: FC Arsenal – Luton Town live auf Sky Sport 1

20:20 Uhr: FC Brentford – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 2

21:05 Uhr: Manchester City – Aston Villa live auf Sky Sport Premier League

Donnerstag:

20:00 Uhr: FC Liverpool – Sheffield United live auf Sky Sport Top Event & Sky Sport Premier League

21:05 Uhr: FC Chelsea – Manchester United live auf Sky Sport Mix

Die Premier League bis 2028 bei Sky

Sky bleibt langfristig das Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung tritt unmittelbar im Anschluss an den laufenden Vertrag in Kraft und gilt bis einschließlich der Saison 2027/28. Fans des englischen Fußballs dürfen sich somit in den kommenden viereinhalb Jahren auf die beste Berichterstattung aus der Premier League bei Sky Sport Austria freuen.

