Ried & WSG eröffnen: Spieltermine für ÖFB-Cup-Start bekannt

Mit dem ÖFB-Cup beginnt die nationale Pflichtspielsaison 2026/27 für die Teams der ADMIRAL Bundesliga. Nun stehen auch die exakten Termine für die Begegnungen der ersten Runde des Pokalbewerbs fest.

Mit der SV Ried (gegen Dornbirn) und der WSG Tirol (gegen Wieselburg) eröffnen zwei Bundesligisten am Freitag, den 24. Juli um 18:30 Uhr die Cupsaison. Ebenfalls am Freitag im Einsatz sind der Wolfsberger AC gegen Lauterach, Altach bei Leobendorf, sowie der siebenfache Cupsieger Sturm Graz in Seekirchen.

Am Samstag, den 25. Juli, gefordert sind der GAK bei Donaufeld, Titelverteidiger LASK in Kalsdorf, Red Bull Salzburg in Oberwart sowie Aufsteiger Austria Lustenau bei Krems.

Austria & Rapid absolvieren Cup-Auftakt am Sonntag

Den Abschluss am Sonntag, den 26. Juli, erhalten der TSV Hartberg in Imst sowie zwei Wiener Duelle: Die Austria gastiert am Sportclub-Platz des WSC, während der SK Rapid bei Wienerberg antritt. Beide Wiener Bundesligisten erhalten aufgrund der Conference-League-Qualifikation am Donnerstag zuvor den Sonntagstermin.

Die zweite Runde folgt anschließend von 4. bis 6. September, die Duelle werden unter den Siegern der ersten Runde ausgelost.