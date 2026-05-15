Sky-Info: Salzburg vor Verpflichtung von Gadou-Nachfolger

Nach dem Transfer von Joane Gadou zu Borussia Dortmund soll der FC Red Bull Salzburg bereits den nächsten Defensivspieler für die Zukunft verpflichtet haben. Nach Sky Sport-Informationen steht Ifeanyichukwu Onwuzulike vor einem Wechsel nach Salzburg.

Der Innenverteidiger spielt aktuell in der U19 des FC Winterthur und gehört dem 2010er-Jahrgang an. Nach Sky-Infos gab es mehrere Anfragen für das Talent – unter anderem auch vom FC Bayern und Borussia Dortmund.

Den Zuschlag soll letztlich Salzburg erhalten haben. Ausschlaggebend sei die Perspektive auf frühe Profi-Einsätze gewesen. Onwuzulike soll einen ähnlichen Weg wie Gadou gehen.

(Red.) / Bild: Imago