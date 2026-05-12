Sky-Info: Schuster-Wechsel in die Premier League vor Abschluss

Der Transfer von Salzburg-Verteidiger Jannik Schuster zum FC Brentford steht nach Sky-Informationen kurz vor dem Abschluss.

Laut Sky-Infos gibt es zwar noch keine Unterschrift, eine grundsätzliche Einigung wurde jedoch erzielt. Neben Brentford zählten auch andere Teams aus der Premier League sowie der FC Como aus der Serie A als konkrete Interessenten.

Salzburg kassiert knapp über 20 Millionen Euro

Das Projekt von Brentford soll den 19-Jährigen jedoch von Anfang an überzeugt haben, da der derzeit Achtplatzierte der Premier League dafür bekannt ist, ein guter Entwicklungsschritt für junge Talente zu sein. Zudem ist das Team von Keith Andrews derzeit noch im Rennen um die internationalen Startplätze für kommende Saison.

Nach Sky-Informationen wird sich das Gesamtpaket des Transfers inklusive Boni auf knapp über 20 Millionen Euro belaufen. Dadurch wird der 19-Jährige die Marke von Nicolas Seiwalds Transfer zu RB Leipzig knacken und zum teuersten Abgang eines Österreichers aus der ADMIRAL Bundesliga avancieren.

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Perfektes Profil für die Premier League?

Auf dem Papier gilt Schuster als „Perfect Match“ für die Top 5-Ligen sowie das englische Oberhaus. Trotz seiner 1,90m ist der großgewachsene Innenverteidiger sehr athletisch und läuft einen Topspeed von 35-36km/h. Zu den weiteren Stärken Schusters gesellt sich seine Sprungkraft, Kopfballstärke, Spielintelligenz und sein progressiver Spielaufbau.

Aufgrund seiner Attribute kann der Tiroler in einer höher positionierten Abwehrkette verteidigen und bringt daher ein ideales Profil mit, um in der Premier League bestehen zu können. In den letzten Jahren bewies Schuster auch Führungsqualitäten. So führte der aktuelle U21-Teamspieler bereits mehrere Junioren-Nationalteams des ÖFB als Kapitän an. Auch beim sensationellen Halbfinal-Einzug von Red Bull Salzburg in der Youth League-Saison 2024/25 war Schuster als Kapitän maßgeblich beteiligt.

Seine Fähigkeiten in der Luft sowie die Sprungkraft könnten familiär bedingt sein, denn Jannik Schuster stammt aus einer wahren Athleten-Familie. So agierten sein Großvater und Vater früher im Skispringen, sein Bruder Jonas als aktiver Skispringer.

Durchbruch in der Saison 2025/26

Schuster schloss sich 2020 dem Nachwuchs der „Bullen“ an. In der aktuellen Saison avancierte der 19-Jährige zum Stammspieler im Abwehrverbund und absolvierte bisher 31 Pflichtspiele, in denen ihm ein Treffer sowie eine Vorlage gelangen.

VIDEO: Schuster trifft für Salzburg gegen Austria Wien

(Red.)

Bild: GEPA