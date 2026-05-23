Sturm verpflichtet Torhüter von Ligakonkurrent Hartberg

Der SK Sturm Graz verpflichtet Ammar Helac.

Der 27-jährige Torhüter wechselt nach dem Auslaufen seines Vertrages beim TSV Hartberg ablösefrei nach Graz und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

Der ehemalige österreichische U21-Teamspieler stand in seiner Karriere neben Hartberg auch bei Altach, Austria Lustenau und Blau-Weiß Linz unter Vertrag. Insgesamt absolvierte Helac neun Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga sowie 69 Spiele in der ADMIRAL 2. Liga.

Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Wir waren für die kommenden Jahre auf der Suche nach einem erfahrenen Torhüter, der die Konstante neben den jungen Tormanntalenten um ihn herum werden soll. Mit Ammar Helac konnten wir genau dieses Profil erfüllen – er bringt Erfahrung in der ersten und zweiten Liga mit, verkörpert Professionalität sowie eine hervorragende Einstellung und wird sich perfekt in unser Torhüterteam einbringen können.“

Bild: GEPA