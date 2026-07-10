Testspiel-Kracher: Real Madrid gastiert in Klagenfurt

Real Madrid ist im Klagenfurter Wörtherseestadion zu Gast. Spaniens Topclub bestreitet am 1. August ein Testspiel (18.00 Uhr) gegen die Fiorentina.

Dies gab die Agentur Onside Sports am Freitag als Ausrichter des Spiels bekannt. Jose Mourinho wird in Kärnten demnach seinen Einstand als Chefcoach von Real nach seiner Rückkehr zu den Madrilenen geben.

Real spielte zuletzt 2021 in einem Test in Klagenfurt gegen Milan. Der Club verpasste im Vorjahr einen Titelgewinn, Alvaro Arbeloa musste als Trainer gehen. David Alaba hat Real nach Saisonende verlassen, sein Vertrag in Spaniens Hauptstadt ist ausgelaufen.