Viel Bewegung im gestern offiziell beendeten Transfersommer der ADMIRAL Bundesliga: Über 100 Zugänge verzeichnet Österreichs Spielklasse nach diesem Sommer.

Nach aufsehenerregenden Zu- und Abgängen wie jenen von Sommer-Rekordabgang Dorgeles Nene oder Neo-Mainz-Profi William Böving sorgten in den letzten Tagen vor allem Rapid-Rekordtransfer Tobias Gulliksen sowie der LASK-Coup um Sasa Kalajdzic am letzten Transfertag für Schlagzeilen. Das ist nun der Transferüberblick der österreichischen Fußball-Bundesliga nach Ende des Sommer-Transferfensters mit Stand 5. September.

SK Sturm Graz:

Zugänge: Axel Kayombo (FRA-COD, FC Basel), Tim Oermann (GER, Bayer Leverkusen/Leihe), Filip Rozga (POL, Cracovia/POL), Julius Beck (DEN, Esbjerg/DEN), Kristjan Bendra (SLO, FC Liefering), Oliver Christensen (DEN, AC Fiorentina/Leihe), Jeyland Mitchell (CRC, Feyenoord Rotterdam/Leihe), Maurice Malone (GER, Austria Wien)

Abgänge: Gregory Wüthrich (SUI, Young Boys Bern), Malick Yalcouye (CIV, Brighton/Leih-Ende), Kjell Scherpen (NED, Brighton/Leih-Ende), Max Johnston (SCO, Derby County/ENG), Amady Camara (MLI, FC Nantes/FRA), Amadou Dante (MAL, Arouca/POR), Konstantin Schopp (Mainz 05), Peter Kiedl (SV Ried/Leihe), Fally Mayulu (FRA, Bristol City/Leih-Ende), Lovro Zvonarek (CRO, Bayern München/Leih-Ende), Bryan Teixeira (CPV, LASK), William Böving (DEN, Mainz 05), Szymon Wlodarczyk (POL, Excelsior Rotterdam/Leihe)

Red Bull Salzburg:

Zu: Frans Krätzig (GER, Bayern München), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Jacob Rasmussen (DEN, Bröndby IF/DEN), Sota Kitano (JPN, Cerezo Osaka), Soumaila Diabate (MLI, BW Linz/Leih-Ende), Kerim Alajbegovic (BIH, Bayer Leverkusen), Anrie Chase (JPN-USA, VfB Stuttgart), Clement Bischoff (DEN, Bröndby/DEN)

Ab: Leandro Morgalla (GER, VfL Bochum/Leihe), Daouda Guindo (MLI, Stade Brest), Bryan Okoh (SUI, FC Lausanne), Gaoussou Diakite (MLI, FC Lausanne), Samson Tijani (NIG, Dukla Prag), Janis Blaswich (GER, RB Leipzig/Leih-Ende), Maximilian Caufriez (BEL, Clermont Foot/Leih-Ende), Nicolas Capaldo (ARG, Hamburger SV), Samson Baidoo (RC Lens), Dijon Kameri (KS Cracovia/POL), Hendry Blank (GER, Hannover 96/Leihe), Oscar Gloukh (ISR, Ajax Amsterdam), Dorgeles Nene (MLI, Fenerbahce Istanbul), Adam Daghim (DEN, VfL Wolfsburg/Leihe), Kamil Piatkowski (POL, Legia Warschau), Amar Dedic (BIH, Benfica Lissabon), Ignace Van der Brempt (BEL, Como), Bobby Clark (ENG, Derby County/Leihe)

Austria Wien:

Zu: Kelvin Boateng (GHA, Vienna), Lee Kang-hee (KOR, Gyeongnam FC), Noah Botic (AUS-CRO, Western United/AUS), Manprit Sarkaria (Shenzhen Peng City/CHN), Johannes Eggestein (GER, FC St. Pauli), Lee Tae-seok (KOR, Pohang Steelers)

Ab: Dominik Fitz (Minnesota United/USA), Andreas Gruber (Dunajska Streda/SVK), Lucas Galvao (BRA, Hatta/VAE), Marvin Potzmann (Bad Waltersdorf), Moritz Wels (WSG Tirol/Leihe), Matteo Meisl (Admira), Matteo Perez Vinlöf (SWE, Bayern München/Leih-Ende), Nik Prelec (SLO, Cagliari/Leih-Ende), Maurice Malone (GER, Sturm Graz), Muharem Huskovic (Austria/Leih-Ende)

Wolfsberger AC:

Zu: Fabian Wohlmuth (SV Ried), Rene Renner (Buriram United/THA), Marco Sulzner (LASK), Donis Avdijaj (GER-KOS, TSV Hartberg), Adama Drame (CIV, MSK Zilina/SVK), Emmanuel Chukwu (NGR, TSG Hoffenheim/Leihe), Ryan Ogam (KEN, Tusker FC), Austin Uzondu (NGR, Ikorodu City), Raymond Tochukwu (NGR, Remo Stars/NGR)

Ab: Adis Jasic (Al-Ain FC/UAE), Pascal Müller (Hertha Wels), Jonathan Scherzer (SV Ried), Thomas Sabitzer (WSG Tirol), Ervin Omic (Wisla Krakau/POL), Sandro Altunashvili (GEO), Maximilian Scharfetter (SKU Amstetten), Thierno Ballo (Millwall/ENG), Sankara Karamoko (CIV, IMT Belgrad/Leihe), Maximilian Ullmann

SK Rapid:

Zu: Trainer Peter Stöger (Sportdirektor Admira Wacker), Claudy Mbuyi (FRA, SKN St. Pölten), Jannes Horn (GER, 1. FC Nürnberg), Petter Nosa Dahl (NOR, KV Mechelen/BEL), Janis Antiste (FRA, Sassuolo/Leihe), Jean Marcelin (FRA, Beitar Jerusalem), Dominik Weixelbraun (SKU Amstetten), Martin Ndzie (CMR, Ashdod/ISR), Marco Tilio (AUS, Celtic Glasgow), Tobias Gulliksen (NOR, Djurgardens IF/SWE)

Ab: Guido Burgstaller (Karriere-Ende), Isak Jansson (SWE, OGC Nizza), Mamadou Sangare (MLI, RC Lens), Dennis Kaygin (GER, FC Ingolstadt), Dion Beljo (CRO, Augsburg/Leih-Ende), Benjamin Böckle (WSG Tirol/Leihe), Dominic Vincze (TSV Hartberg/Leihe), Roman Kerschbaum, Furkan Dursun (SKN St. Pölten/Leihe), Nicolas Bajlicz (SV Ried), Thierry Gale (BAR, Bolton/ENG), Moritz Oswald (SCR Altach/Leihe), Jovan Zivkovic (ETO Györ)

Blau-Weiß Linz:

Zu: Trainer Mitja Mörec (FAC), Muharem Huskovic (Austria Wien/Leihe), Viktor Baier (CZE, Viktoria Pilsen/Leihe), Nico Maier (SUI, FC Wil/SUI), Felix Gerstmayer (Micheldorf), Jakob Knollmüller (SV Lafnitz), Christopher Cvetko (Austria Klagenfurt), Valentin Oelz (Red Bull Salzburg), Mamadou Fofana (FRA, FC Aarau/Leihe), David Bumberger (SV Ried), Dominik Reiter (Dinamo Tiflis/GEO)

Ab: Trainer Gerald Scheiblehner (Grasshopper Club Zürich), Lukas Ibertsberger (Austria Lustenau), Danilo Mitrovic (SRB, Radnicki Kragujevac/SRB), Radek Vitek (CZE, Manchester United/Leih-Ende), Conor Noß (IRL, MSV Duisburg), Soumaila Diabate (MAL, Salzburg/Leih-Ende), Julian Gölles (TSV Hartberg), Alexander Schmidt (Admira Wacker), Andreas Lukse (Karriereende), Kristijan Dobras, Lukas Tursch (ASKÖ Oedt), Lucas Dantas (BRA, Vienna)

LASK:

Zu: Trainer Joao Sacramento (POR, Al Duhail/QAT), Sasa Kalajdzic (Wolverhampton/Leihe), Kasper Jörgensen (DEN, Aalborg BK), Lukas Kacavenda (CRO, Dinamo Zagreb/Leihe), Art Smakaj (KOS, Lok Zagreb), Adetunji Rasaq Adeshina (NIG, FK Novi Pazar/SRB), Alemao (BRA, Portimonense/POR/Leihe), Bryan Teixeira (CPV, Sturm Graz)

Ab: Robert Zulj (Buriram United/THA), Philipp Ziereis (GER, Greuther Fürth), Tobias Lawal (KRC Genk/BEL), Ibrahim Mustapha (GHA, Vojvodina Novi Sad/SRB), Marco Sulzner (WAC), Ivan Ljubic (Apollon Limassol/CYP), Hrvoje Smolcic (CRO, Eintracht Frankfurt/Leih-Ende), Filip Stojkovic (SRB, Buriram United), Branko Jovicic (SRB, Backa Topola/SRB), Enis Safin (TUR, Pendikspor/TUR), Alexis Tibidi (FRA), Adil Taoui (FRA), Jerome Boateng (GER)

TSV Hartberg:

Zu: Paul Bratschko (SC Weiz), Ammar Helac (Altach), Lukas Spendlhofer (Nieciecza/POL), Maximilian Hennig (GER, Bayern München II/Leihe), Julian Gölles (BW Linz), Habib Coulibaly (CIV, vereinslos), Tom Hülsmann (GER, Bayern München II, zuletzt SKN St. Pölten), Dominic Vincze (SK Rapid/Leihe), Lukas Fridrikas (SCR Altach), Julian Halwachs (zurück ASK Voitsberg), Musibau Aziz (GHA, Dreams FC/GHA)

Ab: Raphael Sallinger (Hibernian Edinburgh/SCO), Mateo Karamatic (Al-Nasr/VAE), Donis Avdijaj (GER-KOS, WAC), Manuel Pfeifer (1860 München), Raphael Hofer (NS Mura/SLO), Nelson Amadin (NED, FC Emmen/NED), Muharem Huskovic (Austria Wien/Leih-Ende), Furkan Demir (Rapid/Leih-Ende), Christoph Urdl (Kalsdorf), Justin Omoregie (Salzburg/Leih-Ende)

WSG Tirol:

Zu: Thomas Sabitzer (WAC), Moritz Wels (Austria Wien/Leihe), Benjamin Böckle (Rapid/Leihe), Marco Boras (GER-CRO, Slaven Belupo Koprivnica/CRO), Ademola Ola-Adebomi (GBR-NGA, Crystal Palace), David Kubatta (GER, Dynamo Dresden)

Ab: Bror Blume (DEN, Lyngby BK/DEN), Lennart Czyborra (GER, Genoa/Leih-Ende), Jonas David (GER, SSV Ulm), Osarenren Okungbowa (Vienna), Alexander Ranacher (Austria Klagenfurt), Cem Üstündag (Kasimpasa/TUR), Stefan Skrbo (Spartak Trnava/SVK), Mahamadou Diarra (MLI, FC Wil/SUI)

GAK:

Zu: Tobias Koch (Austria Klagenfurt), Arbnor Prenqi (KOS, Neusiedl am See), Ramiz Harakate (FRA, St. Pölten), Tim Paumgartner (FC Liefering), Ludwig Vraa (DEN, Bröndby IF/DEN), Alexander Hofleitner (Kapfenberger SV), Donovan Pines (USA, FC Barnsley/ENG), Beres Owusu (FRA, St. Etienne/FRA/Leihe), Zeteny Jano (Salzburg/Leihe), Fabian Ehmann (ASK Voitsberg)

Ab: Marco Perchtold (Karriereende), Benjamin Rosenberger (Vienna), Milos Jovicic (Miedz Legnica/POL), Romeo Vucic (Austria Wien/Leih-Ende), Laszlo Kleinheisler (HUN), Antonio Tikvic (CRO, FC Watford/Leih-Ende), Marco Gantschnig (Austria Klagenfurt/Leihe), Atsushi Zaizen (JPN, SW Bregenz), Michael Lang (Austria Klagenfurt), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen/Leih-Ende)

SCR Altach:

Zu: Patrick Greil (Sandhausen/GER), Yann Massombo (FRA, FC Biel-Bienne), Daniel Antosch (Nea Salamis/CYP), Moritz Oswald (Rapid/Leihe), Anteo Fetahu (ALB, zurück SW Bregenz), Srdjan Hrstic (SRB, BK Häcken/SWE), Gibson Adu (GER, Bayern München II/Leihe)

Ab: Ammar Helac (TSV Hartberg), Steve Noode (CAM, Schalke 04/Leih-Ende), Florian Dietz (GER, 1. FC Köln/Leih-Ende), Lukas Fadinger (Motherwell/SCO), Damian Makismovic (SW Bregenz), Christian Gebauer (Austria Salzburg), Sofian Bahloul (FRA, FC Aarau/SUI), Djawal Kaiba (CAM, FC Wil/SUI), Pascal Estrada (Kolding IF/DEN), Lukas Fridrikas (TSV Hartberg), Dijon Kameri (Salzburg/Leih-Ende)

SV Ried:

Zu: Peter Kiedl (Sturm Graz/Leihe), Jonathan Scherzer (WAC), Christopher Wernitznig (Austria Klagenfurt), Dominik Kirnbauer (Voitsberg), Nevio Zotz (AKA Tirol), Kingstone Mutandwa (SAM, Cagliari/ITA/Leihe), Ekain Azkune (ESP, Athletic Bilbao/Leihe), Yusuf Maart (RSA, Kaizer Chiefs/RSA), Nicolas Bajlicz (SK Rapid)

Ab: Fabian Wohlmuth (WAC), Nik Marinsek (Austria Klagenfurt), Wilfried Eza (CIV, FK Tscheljabinsk/RUS), David Berger (SK Rapid II), Nemanja Celic, David Bumberger (BW Linz), Lumor Agbenyenu (GHA), Benjamin Sammer (Hertha Wels/Leihe)

