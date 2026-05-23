United erneuert Interesse an Milan-Star

Manchester United hat sein Interesse an Milan-Angreifer Rafael Leao erneuert, während der türkische Verein Fenerbahce als möglicher Konkurrent um den 26-Jährigen ins Spiel gekommen ist, berichtet La Gazzetta dello Sport.

Es herrscht das Gefühl, dass Leaos Zeit bei der AC zu Ende geht, und seine Zukunft wird sich klären, sobald er für Portugal bei der Weltmeisterschaft gespielt hat. United ist seit Langem an ihm interessiert, während Leaos Gehalt für Fenerbahce ein Problem darstellen könnte. Der Spieler selbst prüft seine Optionen und wartet möglicherweise auf eine Anfrage vom FC Barcelona.

Leao war im Sommer 2019 für fast 50 Millionen Euro vom Lille OSC zu Milan gewechselt. In dieser Saison kommt der Offensiv-Star in bislang 30 Pflichtspielen auf zehn Tore und drei Vorlagen. Der Flügelflitzer hat bei den Rossneri noch einen Vertrag bis 2028.

(red.) / Bild: Imago