Am 10. Mai 2026 richtet sich der Blick einmal mehr auf ein außergewöhnliches Sportereignis: den Wings for Life World Run. Bereits zum 13. Mal bringt der Spendenlauf Menschen auf allen Kontinenten gleichzeitig an den Start – vereint durch ein gemeinsames Ziel, das weit über sportliche Leistung hinausgeht.

13.500 Teilnehmer*innen – der Flagship Run in Wien war schon 5 Tage nach dem Anmeldestart ausverkauft. Erstmals startet das Rennen direkt vor Schloss Schönbrunn. Von dort führt die neue Strecke quer durch die Stadt – vorbei an Wiener Wahrzeichen, über die Ringstraße, den Schwedenplatz und den Prater bis hinaus entlang der Donau Richtung Tulln. Doch die österreichische Hauptstadt ist nur ein Teil eines viel größeren Ganzen.

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Ein Lauf ohne Ziellinie – aber mit klarer Mission

Das Konzept ist einzigartig: Keine klassische Strecke, keine feste Ziellinie. Stattdessen startet das Rennen für alle Teilnehmer*innen weltweit exakt zur gleichen Zeit und endet erst, wenn das sogenannte Catcher Car sie einholt.

Was zunächst nach einem spielerischen Element klingt, verleiht dem Lauf seine besondere Dynamik. Egal ob Anfänger*in, ambitionierte Läufer*in oder Profi. Alle treten unter denselben Bedingungen an. Es geht nicht um Bestzeiten oder Platzierungen, sondern darum, so lange wie möglich in Bewegung zu bleiben.

100 % der Startgelder und Spenden fließen direkt in die Rückenmarksforschung und helfen, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden, so der Veranstalter. Dass diese Idee funktioniert, zeigt ein Blick auf die Zahlen: Allein im vergangenen Jahr nahmen rund 311.000 Menschen aus 195 Ländern teil – ein globales Sportereignis, das seinesgleichen sucht.

Österreich läuft – überall

Wer keinen Startplatz in Wien ergattern konnte, muss dennoch nicht verzichten. In ganz Österreich entstehen sogenannte App Run Events, organisiert von Unternehmen, Vereinen oder privaten Initiativen.

Das Prinzip: Teilnehmer*innen laufen, gehen oder rollen gemeinsam vor Ort – verbunden über die Wings for Life App mit dem globalen Rennen. Die App übernimmt die Zeitmessung, simuliert das Catcher Car und liefert gleichzeitig Live‑Updates sowie motivierende Audio‑Impulse. Petra Huber, Generalsekretärin des Österreichischen Paralympischen Committees erklärt Sky gegenüber: „Es ist wichtig, dass man den Sport von Athlet*innen mit Behinderung und ihre Leistung zeigt, ihre Geschichten erzählt und sie entsprechend darstellt, wie alle anderen auch.“

Diese dezentrale Struktur macht den Lauf besonders inklusiv. Über 90 organisierte Events im ganzen Land zeigen: Die Bewegung wächst – und sie wird von der Community getragen.

Mehr als Sport: Eine Bühne für Inklusion

Gerade hier eröffnet sich eine Perspektive, die oft zu wenig Beachtung findet: der Blick auf Menschen mit Behinderung im Sport.

Der Wings for Life World Run ist bewusst inklusiv angelegt. Ob laufend, gehend oder im Rollstuhl – alle nehmen unter denselben Bedingungen teil. Leistung wird nicht getrennt bewertet, sondern gemeinsam erlebt. Genau darin liegt die Stärke des Events: Es zeigt, wie Sport Barrieren überwinden kann.

Huber sieht in solchen Formaten und großen Events wie den Paralympics eine zentrale Chance für gesellschaftliche Entwicklung: „Wir sehen uns als Motor für Inklusion und Gleichbehandlung.“

Unsichtbar im Rampenlicht: Behindertensport in den Medien

Denn obwohl Inklusion im Sport immer wieder betont wird, zeigt ein Blick auf die mediale Realität ein anderes Bild:

Nur rund 0,8 Prozent der Sportberichterstattung widmen sich laut Studien Parasportler:innen. Sichtbarkeit entsteht meist nur im Kontext der Paralympischen Spiele oder ähnlich großen Events. Abseits dieser Veranstaltungen bleibt die mediale Präsenz minimal.

Diese geringe Aufmerksamkeit hat Konsequenzen: geringere Bekanntheit, weniger Sponsoringmöglichkeiten und eingeschränkte finanzielle Perspektiven für die Athlet*innen. Gleichzeitig fehlt es an Vorbildern in der öffentlichen Wahrnehmung – ein Faktor, der das gesellschaftliche Bild von Menschen mit Behinderung maßgeblich prägt.

Huber betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung medialer Präsenz über Großereignisse hinaus: Man habe bereits Fortschritte erzielt, doch besonders in den Jahren zwischen den Paralympics bestehe weiterhin großes Potenzial, die Leistungen von Sportler*innen stärker sichtbar zu machen.

Finanzierung, Vorbilder und Sichtbarkeit

Auch im Hintergrund entscheidet Sichtbarkeit über Chancen. Wie Huber erklärt, hängt die finanzielle Situation vieler Athlet*innen eng mit medialer Präsenz und öffentlicher Wahrnehmung zusammen: „Je sichtbarer ihre Leistungen sind, desto leichter lassen sich Sponsoren gewinnen und langfristige Perspektiven schaffen.“ Zwar sei der Spitzensport in Österreich mittlerweile vergleichsweise gut abgesichert – etwa durch Strukturen im Heeres-, Polizei- oder Zollsport, dennoch bleibe die Finanzierung insgesamt eine Herausforderung. Gleichzeitig verweist Huber auf das enorme Potenzial der Geschichten hinter den Leistungen: „Viele paralympische Athlet*innen haben sich nach schweren Schicksalsschlägen zurück ins Leben und in den Sport gekämpft – Geschichten, die inspirieren und motivieren.“ Seriensiegerin Veronika Aigner: Der letzte Tanz im Slalom

Warum Events wie diese mehr leisten

Genau hier setzen Veranstaltungen wie der Wings for Life World Run an. Sie schaffen Sichtbarkeit – nicht nur für ein wichtiges medizinisches Anliegen, sondern auch für gelebte Inklusion im Sport.

Wenn Menschen mit und ohne Behinderung Seite an Seite starten, verschwimmen Grenzen, die im Alltag oft noch bestehen. Der Fokus liegt auf gemeinsamer Bewegung, gegenseitiger Motivation und einem Ziel, das alle verbindet. Dabei gehe es auch um Haltung: „Dass man keine Unterschiede macht“, bringt es Huber auf den Punkt.

Gleichzeitig spielen mediale Aufmerksamkeit und öffentliche Wahrnehmung eine entscheidende Rolle. „Wenn man sichtbar ist, kann man Sponsoren generieren“, erklärt sie – und macht damit deutlich, wie eng Sichtbarkeit, Unterstützung und sportliche Entwicklung miteinander verknüpft sind.

Diese Art von Sport hat eine Strahlkraft, die über klassische Wettbewerbe hinausgeht. Sie zeigt, dass Leistung nicht nur messbar ist – sondern auch in Zusammenhalt und Solidarität sichtbar wird.

(WFLWR/Redaktion)

Beitragsbild: GEPA