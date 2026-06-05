Nach Baumgartner-Aus: Schöttel gibt Update zu Nachnominierung

Das erste Training des ÖFB-Teams im Vorfeld der WM 2026 hat für großes Publikumsinteresse gesorgt. Sportdirektor Peter Schöttel hat sich nach der Einheit in Santa Barbara auch über eine mögliche Nachnominierung statt dem verletzten Christoph Baumgartner sowie die Gerüchte um Teamchef Ralf Rangnick geäußert.

Am gestrigen Donnerstag sind 25 Kaderspieler als Teil des ÖFB-Teams in die USA gereist, erlaubt wären 26. Laut Schöttel dürfte sich die Anzahl nicht mehr verändern. „26 ist grundsätzlich eine hohe Zahl, was auch für das Training nicht ganz einfach ist. Die Trainer haben sich im Moment entschieden, nicht nachzunominieren, es ist aber noch bis einen Tag vor dem Jordanien-Match möglich“, so Schöttel.

Österreichs WM-Auftaktspiel findet am 17. Juni um 6.00 Uhr MESZ in Santa Clara statt.

Milan-Gerüchte um Rangnick: Schöttel verzichtet auf Kommentar

Bis dahin sollte wohl auch geklärt sein, ob Rangnick nach der WM Teamchef bleibt oder bei AC Milan anheuert. Schöttel wollte sich zu den Wechselspekulationen nicht äußern. „Aktuell bringt es nichts, darüber zu reden. Wir freuen uns über das erste Training und sind alle guter Dinge, und so wird es auch bleiben“, meinte der 59-Jährige.

(APA/Red.)

Bild: GEPA