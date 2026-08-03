Schwierige Conference League-Playoff-Lose für Rapid und Austria

Die Auslosung für das Conference League-Playoff bringt spannende mögliche Gegner für Österreichs Vereine.

Zunächst müssen aber Rapid gegen Paide und Austria gegen Beitar Jerusalem in der dritten Qualifikationsrunde ihre jeweiligen Hürden bestehen. Salzburg würde bei einer Niederlage gegen Pafos in der dritten Qualirunde der Europa League ebenfalls ins Playoff der Conference League rutschen. Die Spieltermine sind voraussichtlich der 20. und 27. August mit den Hin- und Rückspielen.

Rapid trifft bei Weiterkommen gegen Paide auf den Verlierer des EL-Duells zwischen SL Benfica (POR) – Heart of Midlothian FC (SCO). Für Heart wäre es die zweite Europacup-Begegnung in Österreich, nachdem die Schotten bereits gegen Sturm Graz in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League bestreiten mussten.

Die Wiener Austria muss gegen den Sieger des Duells SC Braga (POR) – FC Dinamo-Minsk (BLR) ran und Salzburg trifft bei Niederlage gegen Pafos auf den Sieger aus dem Duell FK Auda (LVA) – FC Dinamo City (ALB).