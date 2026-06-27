Transfer geplatzt: Ex-ManCity-Talent wechselt nicht nach Ried

Wende beim Interesse der SV Ried an Ex-Talent Jayden Braaf: Laut Sky-Infos entscheiden sich die Innviertler gegen eine Verpflichtung des einstigen Nachwuchsspielers von Manchester City und Borussia Dortmund.

Trotz positiver Eindrücke im Testspiel gegen Austria Salzburg und in den bisherigen Trainings nehmen die Rieder Abstand von einer Verpflichtung des Offensivspielers. Nach seiner Vertragsauflösung bei Hellas Verona wäre der ehemalige Ajax-Nachwuchsspieler ablösefrei zu haben gewesen. Der Deal kommt nun aber doch nicht zustande. Auch die SVR bestätigte gegenüber Sky trotz der Qualitäten des Spielers den ausgebliebenen Transfer.

🟢⚫️❌ Sky-Info: Deal geplatzt! Jayden #Braaf (23/LF) wechselt nicht zur @svried1912 & bleibt trotz positiven Eindrücken im Testspiel & Training weiterhin Free Agent. Ablösefrei nach Vertragsauflösung bei Hellas Verona. Ausgebildet bei Ajax, ManCity und BVB. @SkySportAustria https://t.co/1h1K9dYzAp pic.twitter.com/9wSeakj4gT — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 27, 2026

Schwieriger Weg des ehemaligen Top-Talents

Trotz Stationen bei Topvereinen wie Manchester City, Borussia Dortmund und mehreren italienischen Erstligisten wartet der Niederländer weiterhin auf seinen großen Durchbruch und musste bereits einige Rückschläge wegstecken.

Der 23-jährige schnelle und technisch starke Flügelspieler, der auf der linken Außenbahn beheimatet ist, wurde in der Jugend von Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven ausgebildet und wagte im Jahr 2019, mit dem Prädikat „Juwel“ versehen, den Schritt auf die Insel in den Nachwuchs von Manchester City. Dort entwickelte er sich zu einem der vielversprechendsten Spieler der Akademie, allerdings wurde seine Entwicklung immer wieder durch Verletzungen und mangelnde Spielpraxis im Profibereich gebremst.

Bereits im Alter von 16 kickte Braaf damals in der U17 und U18-Nationalmannschaft der Niederlande, unter anderem an der Seite von LASK-Mittelfeldspieler Melayro Bogarde oder dem jetzigen, doppelten WM-Torschützen Brian Brobbey.

Nach einer Leihe zu Udinese Calcio, als Braaf im zarten Alter von 18 bereits seine ersten Serie A-Spiele absolvierte, folgte der Schritt von ManCity nach Deutschland zu Borussia Dortmund. Auch beim BVB wurde Braaf enormes großes Talent nachgesagt, jedoch konnte er in den Folgejahren weder in Dortmund, noch bei den Stationen Fortuna Sittard, US Salernitana oder Hellas Verona nachhaltig überzeugen.